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Полиция Москвы установила таксиста, подозреваемого в попытке изнасилования пассажирки

Происшествия
27 июня, 16:47 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 27, июня. /ТАСС

Девушка сообщила сотрудникам полиции, что ее пытался изнасиловать водитель Uber в районе метро "Шаболовская"

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МОСКВА, 27 июня. /ТАСС/. Столичная полиция установила личность водителя такси, которого 29-летняя пассажирка обвинила в изнасиловании. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Москве.

"В полицию обратилась девушка 1989 года рождения, которая заявила о том, что водитель такси пытался ее изнасиловать. Сотрудники полиции провели необходимые мероприятия, в результате которых таксист был установлен", - сообщили в главке.

"Материалы проверки по данному факту переданы в Следственный комитет для принятия процессуального решения", - подчеркнули в пресс-службе ГУ МВД России по Москве.

Ранее в Facebook был распространен пост Анны Брэйн, которая сообщила, что накануне ее пытался изнасиловать водитель такси Uber в районе метро "Шаболовская", но ей удалось этого избежать.

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