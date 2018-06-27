Полиция Москвы установила таксиста, подозреваемого в попытке изнасилования пассажирки

МОСКВА, 27 июня. /ТАСС/. Столичная полиция установила личность водителя такси, которого 29-летняя пассажирка обвинила в изнасиловании. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Москве.

"В полицию обратилась девушка 1989 года рождения, которая заявила о том, что водитель такси пытался ее изнасиловать. Сотрудники полиции провели необходимые мероприятия, в результате которых таксист был установлен", - сообщили в главке.

"Материалы проверки по данному факту переданы в Следственный комитет для принятия процессуального решения", - подчеркнули в пресс-службе ГУ МВД России по Москве.

Ранее в Facebook был распространен пост Анны Брэйн, которая сообщила, что накануне ее пытался изнасиловать водитель такси Uber в районе метро "Шаболовская", но ей удалось этого избежать.