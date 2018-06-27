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В Тамбове ребенок попал под поезд

Происшествия
27 июня, 17:45 UTC+3 ТАМБОВ ТАМБОВ 27, июня. /ТАСС

Мальчик находится в реанимации

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ТАМБОВ, 27 июня. /ТАСС/. Девятилетний мальчик получил травмы на железнодорожном переезде в Тамбове и находится в реанимации, по факту начата доследственная проверка, сообщили в среду в пресс-службе регионального следственного управления Следственного комитета РФ.

"В обеденное время в районе улицы Стрелецкой города Тамбова 9-летний мальчик был травмирован железнодорожным составом, перевозящим продукцию по подъездным путям от организации-производителя до станции Тамбов-1. Ребенок с тяжелой травмой нижней конечности находится в реанимационном отделении детской больницы", - сообщили в ведомстве.

Инцидент произошел накануне.

В пресс-службе добавили, что сейчас проводится доследственная проверка, проведен осмотр места происшествия, опрошены очевидцы и машинист тепловоза.

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