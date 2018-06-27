Экспертиза выявила врожденные патологии у ребенка, умершего при заборе крови под Липецком

ТАСС, 27 июня. Судмедэксперты обнаружили врожденные патологии у шестимесячного мальчика, который внезапно умер при заборе крови для анализа в детской поликлинике Ельца Липецкой области. Для уточнения причины смерти они назначили дополнительные исследования, сообщила ТАСС старший помощник начальника следственного управления (СУ) СК по региону Юлия Кузнецова.

Ранее сообщалось, что 25 июня женщина обратилась к участковому врачу-педиатру с жалобой на недомогание у шестимесячного сына. Врач направила малыша на анализы. На следующее утро мама с ребенком пришла на сдачу крови в процедурный кабинет детской поликлиники, где мальчик умер во время забора анализа. Следователи начали доследственную проверку по факту смерти мальчика, в ходе которой была назначена судебно-медицинская экспертиза, ее итоги ожидали вечером в среду.

"Судмедэксперты пока не назвали точную причину смерти мальчика. По предварительным данным, у младенца установлено наличие врожденных патологий, что могло привести к его внезапной смерти. Для установления точной причины назначены дополнительные исследования, результаты которых будут известны через две недели", - сказала Кузнецова.