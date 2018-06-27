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СК поручил возбудить уголовное дело после удержания пенсионерки в автобусе на Алтае

Происшествия
27 июня, 18:46 UTC+3 БАРНАУЛ БАРНАУЛ 27, июня. /ТАСС

Ранее СМИ показали сюжет о том, что кондуктор и водитель пассажирского автобуса в городе Барнауле в течение часа удерживали 77-летнюю женщину в салоне транспорта из-за отсутствия проездного

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БАРНАУЛ, 27 июня. /ТАСС/. Председатель Следственного комитета России поручил руководителю СУ СК по Алтайскому краю незамедлительно возбудить уголовное дело по факту незаконного удержания в пассажирском автобусе города Барнаула пожилой женщины. Об этом сообщается на официальном сайте СК РФ.

Ранее сообщалось, что на одном из телеканалов Алтайского края был показан сюжет о том, что днем 22 июня 2018 года кондуктор и водитель пассажирского автобуса в городе Барнауле в течение часа удерживали 77-летнюю женщину в салоне транспорта. По словам журналистов, пенсионерка забыла пенсионное удостоверение и денежные средства дома, хотя проездной у пожилой женщины имелся. Следователи регионального СКР организовали проведение доследственной проверки.

"Следственный комитет уже не в первый раз жестко реагирует на случаи нарушения прав социально незащищенных граждан, в том числе детей, которых не только незаконно удерживают в транспортных средствах, но и выгоняют из рейсовых автобусов, маршрутных такси в условиях неблагоприятной погоды, тем самым подвергая их здоровье и жизнь опасности. В рамках расследования уголовного дела следователи должны дать юридическую оценку не только действиям водителя и кондуктора, но руководства транспортной компании, которые обязаны обеспечивать соблюдение прав пассажиров", - говорится в сообщении.

Для выяснения всех обстоятельств произошедшего опрашиваются свидетели, находившиеся в автобусе, проведен осмотр транспорта, в транспортной компании изъяты документы и опрошен ее руководитель. В целях наиболее объективного и всестороннего расследования уголовное дело взято на контроль в центральном аппарате СКР.

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