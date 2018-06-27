МЧС: из ТРЦ "Атриум" в центре Москвы из-за возгорания эвакуированы 3,5 тыс. человек

МОСКВА, 27 июня. /ТАСС/. Более 3,5 тысячи человек эвакуированы из торгового-развлекательного центра "Атриум" в центре Москвы из-за возгорания кровли. Об этом сообщил журналистам замначальника управления пожарно-спасательных сил ГУ МЧС по Москве Сергей Смыгалин.

"Были эвакуированы 3,5 тыс. человек", - сказал он.

По его словам, пожарные прибыли на место ЧП в течение четырех минут после поступления заявки. Сейчас проводится работа по выявлению скрытых очагов пожара.

По данным МЧС, в 17:28 мск в оперативную дежурную смену Центра управления в кризисных ситуациях поступило сообщение о пожаре на улице Земляной Вал в "Атриуме", где загорелся утеплитель под кровлей. Площадь пожара составила около 10 кв. метров. В 17:56 мск возгорание было ликвидировано.

Пострадавших нет. Причины возгорания устанавливаются.