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Глава управления Росгвардии по Владимирской области подозревается в получении взяток

Происшествия
27 июня, 19:01 UTC+3 МОСКВА 27, июня. /ТАСС

Алфия Мокшина задержана

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МОСКВА, 27 июня. /ТАСС/. Начальник управления Росгвардии по Владимирской области Алфия Мокшина задержана по подозрению в получении взяток от подчиненных. Об этом сообщает Следственный комитет РФ.

"Начальник управления Росгвардии по Владимирской области Алфия Мокшина подозревается в получении взяток от подчиненных ей руководителей подразделений за непривлечение их к дисциплинарной ответственности. Подозреваемая задержана", - сообщает СК в мессенджере "Там-Там".

Региональным следственным управлением СК РФ при участии отдела собственной безопасности Центрального округа войск национальной гвардии РФ в отношении подозреваемой возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 290 УК РФ ("Получение взятки"). По данным СК, в мае полковник полиции через посредника получила от нескольких руководителей территориальных подразделений Росгвардии региона требуемые суммы денег. Следователем СК России проведены обыски, решается вопрос об избрании подозреваемой меры пресечения. 

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