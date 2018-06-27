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СК возбудил дело после смерти грудного ребенка под Липецком в ходе забора крови на анализ

Происшествия
27 июня, 23:32 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 27, июня. /ТАСС

По предварительным данным, у младенца имелись врожденные патологии, которые могли привести к внезапной смерти

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ТАСС, 27 июня. Следователи возбудили уголовное дело после доследственной проверки по факту смерти шестимесячного мальчика во время забора крови для анализа в детской поликлинике города Ельца Липецкой области, сообщили в пресс-службе Следственного управления (СУ) СК по региону.

"По факту смерти младенца в медучреждении города Ельца возбуждено уголовное дело по статье 109 УК РФ ("Причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей")", - сообщили в пресс-службе СУ СК по Липецкой области.

Ранее сообщалось, что 25 июня родители шестимесячного мальчика обратились к участковому педиатру детской поликлиники Ельца с жалобами на недомогание сына, на его потливость и отсутствие аппетита на протяжении почти двух недель. "После осмотра врач без оказания какой-либо медицинской помощи выдала направление на сдачу анализов. Утром следующего дня в процедурном кабинете, когда ребенку попытались сделать забор крови, малыш потерял сознание, его пытались реанимировать, но младенец умер", - добавили в ведомстве.

Следователи провели доследственную проверку по факту смерти мальчика, в ее ходе была назначена судебно-медицинская экспертиза, по ее предварительным данным, у младенца имелись врожденные патологии, которые могли привести к внезапной смерти. Для установления точной причины смерти судмедэксперты назначили дополнительные исследования, результаты которых будут известны через две недели.

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