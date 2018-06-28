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Трое детей погибли при пожаре в жилом вагончике в Бурятии

Происшествия
28 июня, 3:03 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 28, июня. /ТАСС

СК возбудил уголовное дело после инцидента

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ТАСС, 28 июня. Трое малолетних детей погибли при пожаре в жилом вагончике в городе Северобайкальске, по данному факту возбуждено уголовное дело, сообщила пресс-служба Следственного комитета РФ по Бурятии.

"Возгорание в жилом вагончике произошло в результате неосторожного обращения с огнем. В ходе тушения пожара были обнаружены тела трех детей: двое 2015 года и один - 2017 года рождения. При осмотре тел видимых телесных повреждений не обнаружено", - говорится в сообщении.

Во время пожара в доме находилась женщина и двое ее детей, а также ребенок подруги. Женщина, которая была пьяна, спаслась. По факту гибели детей возбуждено уголовное дело, ведется расследование.

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