Трое детей погибли при пожаре в жилом вагончике в Бурятии

ТАСС, 28 июня. Трое малолетних детей погибли при пожаре в жилом вагончике в городе Северобайкальске, по данному факту возбуждено уголовное дело, сообщила пресс-служба Следственного комитета РФ по Бурятии.

"Возгорание в жилом вагончике произошло в результате неосторожного обращения с огнем. В ходе тушения пожара были обнаружены тела трех детей: двое 2015 года и один - 2017 года рождения. При осмотре тел видимых телесных повреждений не обнаружено", - говорится в сообщении.

Во время пожара в доме находилась женщина и двое ее детей, а также ребенок подруги. Женщина, которая была пьяна, спаслась. По факту гибели детей возбуждено уголовное дело, ведется расследование.