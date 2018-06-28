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В Алма-Ате горят складские помещения

Происшествия
28 июня, 5:30 UTC+3 АСТАНА АСТАНА 28, июня. /ТАСС

В ликвидации огня на площади в 3 тыс. кв. м участвуют 75 человек и 20 единиц техники

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АСТАНА, 28 июня. /ТАСС/. Крупный пожар в складских помещениях ангарного типа площадью порядка 3 тыс. кв. м ликвидируют в четверг в Алма-Ате. Об этом сообщил официальный представитель комитета по ЧС МВД Казахстана Руслан Иманкулов.

"28 июня в 06:03 [03:03 мск] в микрорайоне Кайрат Турксибского района Алма-Аты произошло возгорание складских помещений ангарного типа на предварительной площади 3 тыс. кв. м", - рассказал представитель МВД.

По его словам, в ликвидации огня участвуют 75 человек и 20 единиц техники службы пожаротушения города Алма-Аты. "В воздух поднят вертолет, оборудованный водосливным устройством, для тушения пожара", - уточнил Иманкулов.

Он отметил, что с момента прибытия противопожарных подразделений на месте ЧП создан штаб, координирующий тушение пожара. "Сбросы воды с вертолета продолжаются, каждый сброс воды составляет около 3 т, сейчас произведено порядка 10 сбросов", - пояснил представитель МВД.

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