Источник: число пострадавших в крупном ДТП в Подмосковье увеличилось до четырех

МОСКВА, 28 июня. /ТАСС/. Четыре человека, в том числе ребенок, по уточненным данным, пострадали в аварии с участием шести машин в Ногинском районе Подмосковья. Об этом ТАСС сообщил источник в экстренных службах.

"В аварии пострадали четыре человека, один из них ребенок", - сказал собеседник агентства.

Он уточнил, что столкнулись три легковые и три грузовые машины. "Движение в районе аварии частично перекрыто, пробка растянулась на пять километров в обе стороны", - добавил источник.

Ранее сообщалось о трех пострадавших в аварии с шестью автомобилями в районе 40 км автодороги М-7 "Волга". Обстоятельства и причины аварии выясняются.