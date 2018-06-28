Более 350 сотрудников бизнес-центра в Москве эвакуированы из-за небольшого возгорания

МОСКВА, 28 июня. /ТАСС/. Более 350 человек были эвакуированы в четверг из здания бизнес-центра "Галс Тауэр" в центре Москвы из-за возгорания оргтехники. Об этом ТАСС сообщил источник в экстренных службах.

"В здании, расположенном на 1-й Тверской-Ямской улице, 5, произошло загорание оргтехники в кабинете на площади 1 кв. метр", - сказал собеседник агентства.

В целях безопасности из здания были эвакуированы 350 человек.

Согласно данным из открытых источников, по данному адресу расположен бизнес-центр "Галс Тауэр".