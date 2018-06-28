Ваш регион:
ЧМ-2018 по футболу
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 29.06:
$ 63.29
€ 73.09
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Более 350 сотрудников бизнес-центра в Москве эвакуированы из-за небольшого возгорания

Происшествия
28 июня, 13:38 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 28, июня. /ТАСС

В здании на 1-й Тверской-Ямской улице произошло загорание оргтехники

Поделиться
Материал из 1 страницы

МОСКВА, 28 июня. /ТАСС/. Более 350 человек были эвакуированы в четверг из здания бизнес-центра "Галс Тауэр" в центре Москвы из-за возгорания оргтехники. Об этом ТАСС сообщил источник в экстренных службах.

"В здании, расположенном на 1-й Тверской-Ямской улице, 5, произошло загорание оргтехники в кабинете на площади 1 кв. метр", - сказал собеседник агентства.

В целях безопасности из здания были эвакуированы 350 человек.

Согласно данным из открытых источников, по данному адресу расположен бизнес-центр "Галс Тауэр".

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Страны
Россия
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
События 2018
Чего ждать в июле
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Почему банк может заблокировать вашу карту
2
Норвежские ученые предсказали климатическую катастрофу в Баренцевом море
3
Fox News: Трамп и Путин встретятся в Хельсинки
4
"Северный поток - 2" может быть проложен в обход Дании в случае ее отказа
5
Visa подсчитала средний чек иностранных болельщиков в городах ЧМ
6
Экс-глава СВР: до нового Карибского кризиса США и России еще далеко
7
В выходные грозы и сильный ветер сменят жару в Московском регионе и по всему ЦФО
Темы дня
Новости партнеров
Реклама
источников много
ГЛАВНЫЙ ОДИН
Читайте ТАСС в Яндекс.Новости