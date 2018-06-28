Два человека погибли и восемь пострадали в ДТП в Дагестане

МАХАЧКАЛА, 28 июня. /ТАСС/. Два человека погибли, восемь пострадали в результате ДТП с участием трех машин в Бабаюртовском районе Дагестана, сообщил ТАСС в среду источник в силовых структурах республики.

"Три машины столкнулись на трассе "Кавказ". Предварительно, два человека погибли и восемь пострадали. Причины ДТП выясняются", - сказал собеседник агентства.

По данным пресс-службы регионального главка МЧС, в 12:40 мск поступила информация о том, что в Бабаюртовском районе на федеральной автодороге "Кавказ" произошло столкновение с участием трех автомобилей. "По предварительным данным, имеются пострадавшие", - сообщили в МЧС.