Полиция задержала таксиста, наехавшего на ногу сотрудника ГИБДД в Москве

МОСКВА, 28 июня. /ТАСС/. Полиция Москвы задержала водителя такси, который совершил наезд на сотрудника ГИБДД на юго-востоке Москвы, а затем скрылся. Об этом ТАСС сообщил источник в экстренных службах.

"На юго-востоке Москвы водитель автомашины Ford Focus желтого цвета совершил наезд на сотрудника дорожно-патрульной службы и скрылся с места происшествия", - сказал собеседник агентства. Инспектор получил небольшие травмы ноги.

Для розыска автомашины на территории нескольких административных округов Москвы был введен план "Перехват". "В настоящее время водитель автомашины такси задержан", - сказал собеседник агентства.