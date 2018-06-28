Нижегородские экс-полицейские осуждены условно за халатность, повлекшую убийство 6 детей

МОСКВА, 28 июня. /ТАСС/. Бывшие уполномоченные полиции в Нижнем Новгороде осуждены на условные сроки за непринятие мер по заявлениям супруги Олега Белова, что повлекло убийство ее семьи. Об этом сообщили в пресс-службе Следственного комитета РФ.

"Доказательства, собранные Главным следственным управлением СК России, признаны судом достаточными для вынесения приговора бывшим уполномоченным полиции отдела полиции №5 Управления МВД России по Нижнему Новгороду Дмитрию Обливину и Владимиру Филимонову. Они признаны виновными в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 293 УК РФ ("Халатность"). Приговором суда Обливину назначено условное наказание в виде лишения свободы сроком на три года, Филимонову - четыре года условно с лишением права занимать должности в государственных органах на тот же срок", - сообщили в СК.

Следствием и судом установлено, что Обливин и Филимонов не принимали никаких мер по неоднократно поступавшим обращениям Юлии Зайцевой о привлечении к ответственности ее супруга Олега Белова - инвалида второй группы по психическому заболеванию шизофрении. В своих обращениях Зайцева указывала, что супруг систематически избивает ее и их шестерых детей, и сообщала об угрозах. Однако Обливин в 2014 году и Филимонов в 2015 году, не выполняя никаких проверочных мероприятий, отказывали в возбуждении уголовных дел. Белов, осознавая свою безнаказанность, 26 июля 2015 года убил супругу и своих шестерых малолетних детей.

Позже было обнаружено тело матери Белова, жившей во Владимирской области. По версии следствия, ее он убил, опасаясь, что она сдаст его полиции. Белов был задержан на даче у тещи в Коврове, оказав сопротивление сотрудникам правоохранительным органов.

Верховный Суд РФ 20 октября 2016 года утвердил приговор по делу Белова. Он признан виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 105 УК РФ ("Убийство восьми лиц, в том числе малолетних, совершенное с особой жестокостью") и ч. 1 ст. 318 УК РФ ("Угроза применения насилия в отношении представителя власти"). В декабре 2017 года Нижегородский областной суд признал Белова виновным в истязании своих шестерых детей и беременной жены до их убийства. Путем сложения назначенного наказания за убийство ему окончательно назначено пожизненное лишение свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии особого режима, а также принудительное лечение у врача-психиатра.