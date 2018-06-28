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В Чечне произошел взрыв цистерн с топливом АЗС

Происшествия
28 июня, 20:55 дата обновления: 28 июня, 20:59 UTC+3

Информация о пострадавших не поступала

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ГРОЗНЫЙ, 28 июня. /ТАСС/. Четыре подземные цистерны с топливом взорвались на автозаправочной станции в километре от станицы Шелковская в Чечне, сообщил ТАСС источник в правоохранительных органах

"На АЗС в 1 км от населенного пункта Шелковская произошел взрыв четырех подземных цистерн с топливом", - сказал собеседник агентства, уточнив, что в резервуарах находилось 50 кубометров горючего.

Пожар на автозаправочной станции на территории 500 кв. м локализован, сообщили ТАСС в пресс-службе регионального главка МЧС.

"Пожар на АЗС на окраине станицы Гребенская локализован. Предварительно площадь пожара - 500 кв. м", - сказал собеседник агентства.

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