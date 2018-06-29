СМИ: в Нью-Йорке после стрельбы в Аннаполисе усилили охрану редакций крупных СМИ

НЬЮ-ЙОРК, 28 июня. /ТАСС/. Полиция Нью-Йорка в четверг усилила охрану редакций крупных средств массовой информации в связи со стрельбой на территории главного офиса одного из старейших в США изданий Capital Gazette в Аннаполисе (штат Мэриленд). Об этом сообщила газета New York Daily News.

По словам ее источников, меры предприняты в целях предосторожности. О непосредственных угрозах информации не поступало.

По данным телеканала MSNBC, при стрельбе в Аннаполисе погибли шесть человек, более 20 получили ранения. В полиции полагают, что произошедшее не является терактом. По словам представителей Белого дома, президент Дональд Трамп проинформирован о ЧП.