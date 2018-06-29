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Суд продлил на трое суток срок задержание зампреда Ульяновского заксобрания Тихонова

Происшествия
29 июня, 19:27 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 29, июня. /ТАСС

Игорь Тихонов обвиняется в мошенничестве в особо крупном размере

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МОСКВА, 29 июня. /ТАСС/. Басманный суд Москвы в пятницу продлил на 72 часа срок задержания заместителя председателя Ульяновского законодательного собрания Игоря Тихонова, обвиняемого в мошенничестве в особо крупном размере. Об этом ТАСС в пятницу сообщила пресс-секретарь суда Юнона Царева.

"По ходатайству адвоката Тихонову продлено задержание на 72 часа. Рассмотрение ходатайства об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении обвиняемого Тихонова отложено на 15:00 2 июля", - сказала собеседница агентства.

По делу кроме Тихонова также проходят директор компании "Ульяновскфармация" Ольга Кузнецова и ее заместитель Евгений Коган.

Управление ФСБ по Ульяновской области в четверг по поручению СК РФ провело обыски в министерстве здравоохранения, семьи и социального благополучия региона.

Ранее председатель правительства Ульяновской области Александр Смекалин сообщил, что предметом обысков было соблюдение законности деятельности ведомства в сфере закупок. Согласно информации источника ТАСС, фигуранты дела подозреваются в создании организованной группы, способствовавшей победам на тендерах подконтрольным им компаниям с одновременным завышением цен на поставляемую медицинскую продукцию.

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