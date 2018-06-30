CNN: осужденному за домогательства экс-врачу сборной США предъявили новые обвинения

НЬЮ-ЙОРК, 30 июня. /ТАСС/. Новые обвинения в домогательствах к несовершеннолетним предъявлены в пятницу экс-врачу женской сборной США по гимнастике Ларри Нассару, который ранее уже был осужден за сексуальное насилие. Об этом сообщил в пятницу телеканал CNN.

По его данным, обвинения Нассару, а также бывшему тренеру сборной Деборе Ван Хорн были предъявлены в суде в американском штате Техас. Им инкриминируются домогательства к несовершеннолетним спортсменкам, которые, по версии следствия, происходили на одном из ранчо в Техасе, где был оборудован тренировочный центр женской гимнастической сборной США. Там же впоследствии тренировались участницы Олимпиады.

Хозяева ранчо Марта и Бела Кароли сотрудничают со следствием, им никаких обвинений пока не предъявлено. Своей вины они не признают.

Нассар в период с 1996 по 2015 годы работал спортивным врачом в Университете штата Мичиган, где тренировалась женская национальная сборная США по спортивной гимнастике. Он также был физиотерапевтом американской команды на четырех Олимпийских играх и продолжительное время работал с молодыми спортсменками.

В январе Нассар был приговорен к тюремному заключению сроком от 40 до 175 лет за сексуальное насилие в отношении спортсменок. Сам он признался в домогательствах и совершении действий сексуального характера в отношении 11 женщин. При этом показания против него дали более 150 женщин. В 2017 году бывший врач уже был приговорен к 60 годам тюрьмы за хранение детской порнографии.

Скандал вокруг Нассара стал причиной ухода в отставку практически всего руководящего состава Федерации гимнастики США. Свою должность также покинул глава Национального олимпийского комитета США Скотт Блэкмун.