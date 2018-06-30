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СМИ: около 18 человек погибли в Китае в результате крупного ДТП

Происшествия
30 июня, 7:46 UTC+3 ПЕКИН ПЕКИН 30, июня. /ТАСС

Также не менее 14 человек получили травмы

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ПЕКИН, 30 июня. /ТАСС/. Около 18 человек погибли, еще 14 пострадали в результате столкновения автобуса с полуприцепом на территории провинции Хунань (Центральный Китай). Об этом сообщил в субботу информационный портал Sina.

ДТП произошло на восточном участке скоростной автотрассы Пекин - Гонконг. По данным полиции, автобус внезапно потерял управление, сбил ограждение и оказался на встречной полосе, где и произошло столкновение.

Все пострадавшие отправлены в ближайшую больницу. Движение по автомагистрали уже восстановлено. Правоохранительные органы выясняют причины аварии, ведется следствие.

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