СМИ: около 18 человек погибли в Китае в результате крупного ДТП

ПЕКИН, 30 июня. /ТАСС/. Около 18 человек погибли, еще 14 пострадали в результате столкновения автобуса с полуприцепом на территории провинции Хунань (Центральный Китай). Об этом сообщил в субботу информационный портал Sina.

ДТП произошло на восточном участке скоростной автотрассы Пекин - Гонконг. По данным полиции, автобус внезапно потерял управление, сбил ограждение и оказался на встречной полосе, где и произошло столкновение.

Все пострадавшие отправлены в ближайшую больницу. Движение по автомагистрали уже восстановлено. Правоохранительные органы выясняют причины аварии, ведется следствие.