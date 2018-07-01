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Пять человек погибли в ДТП в Липецкой области

Происшествия
1 июля, 18:02 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 1, июля. /ТАСС

Еще один человек госпитализирован

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ТАСС, 1 июля. Пять человек, включая двоих детей, стали жертвами ДТП, произошедшего в Липецкой области. Об этом ТАСС сообщил источник в экстренных службах.

"На автодороге местного значения в районе населенного пункта Лапуха произошло столкновение двух автомашин", - сказал собеседник агентства. По его словам, в результате ДТП пять человек, включая двоих детей, погибли, еще один ребенок получил травмы, он госпитализирован.

На месте работают сотрудники ГИБДД, выясняются причины аварии, а также степень виновности водителей.

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