Пять человек погибли в ДТП в Липецкой области

ТАСС, 1 июля. Пять человек, включая двоих детей, стали жертвами ДТП, произошедшего в Липецкой области. Об этом ТАСС сообщил источник в экстренных службах.

"На автодороге местного значения в районе населенного пункта Лапуха произошло столкновение двух автомашин", - сказал собеседник агентства. По его словам, в результате ДТП пять человек, включая двоих детей, погибли, еще один ребенок получил травмы, он госпитализирован.

На месте работают сотрудники ГИБДД, выясняются причины аварии, а также степень виновности водителей.