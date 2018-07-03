Три человека погибли при столкновении фуры с легковушкой в Крыму

СИМФЕРОПОЛЬ, 3 июля. /ТАСС/. Три человека погибли, еще четверо были ранены в ночь на вторник в результате столкновения "КамАЗа" с автомобилем ВАЗ-21099 на трассе Симферополь - Николаевка в Крыму, сообщил ТАСС источник в правоохранительных органах региона.

"В этой аварии три человека погибли, еще четверо пострадали", - сказал источник. ТАСС пока не располагает официальным подтверждением данной информации.

На сайте крымского главка МЧС сообщается, что авария произошла около 02:25 мск вторника. Указано, что в ДТП "имеются пострадавшие", других подробностей не приведено.

"Сотрудниками МЧС проведена деблокация водителя и пассажиров автомобиля ВАЗ-21099", - говорится в сообщении.

В крымском центре медицины катастроф ТАСС сообщили, что состояние пострадавших тяжелое. Трое из них доставлены в Республиканскую детскую клиническую больницу, еще один в больницу скорой помощи в Симферополе. "Состояние доставленных тяжелое, у них множественные переломы. Пострадавшие - подростки в возрасте до 19 лет, трое юношей и одна девочка", - сказал собеседник агентства.