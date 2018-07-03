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Суд отказался рассмотреть жалобу "Кировлеса" к Навальному на увеличение суммы компенсации

Происшествия
3 июля, 10:51 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 3, июля. /ТАСС

Такое решение было принято еще в мае

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МОСКВА, 3 июля. /ТАСС/. Президиум Мосгорсуда отказался рассматривать кассационную жалобу "Кировлеса" к блогеру Алексею Навальному о взыскании с него и еще двух фигурантов дела 2 млн рублей. Об этом ТАСС сообщили в суде.

"Было вынесено определение об отказе в передаче кассационной жалобы на рассмотрение в Президиуме Мосгорсуда", - сказал собеседник агентства, отметив, что данное решение было принято еще в мае.

Летом 2017 года Никулинский суд Москвы взыскал более 2 млн рублей с Навального, бизнесмена Петра Офицерова и экс-главы "Кировлеса" Вячеслава Опалева, частично удовлетворив иск предприятия, требовавшего взыскать с фигурантов более 16 млн рублей. Данное решение было признано законным.

Дело "Кировлеса"

Ленинский суд Кирова 8 февраля 2017 года приговорил Алексея Навального к пяти годам условно по делу о хищении средств компании "Кировлес", второй фигурант дела - экс-глава "Вятской лесной компании" Петр Офицеров - получил четыре года колонии условно. Испытательный срок для обоих составил 1,5 года, им также было назначено дополнительное наказание в виде штрафа в размере 500 тыс. рублей каждому. Это было повторное рассмотрение дела "Кировлеса" в Ленинском суде Кирова.

В июле 2013 года суд вынес Навальному и Офицерову аналогичный приговор. Однако 16 ноября 2016 года президиум Верховного суда РФ отменил его и направил материалы дела на повторное рассмотрение в суд Кирова в связи с появившимися новыми обстоятельствами. Верховный суд занялся проверкой в связи с решением ЕСПЧ, который обнаружил в деле нарушение права на справедливое судебное разбирательство.

По версии следствия, Навальный в 2009 году ввел в заблуждение теперь уже бывшего директора ГУП "Кировлес" Вячеслава Опалева, склонив его к заключению заведомо невыгодного контракта. Опалев вместе с Навальным и Офицеровым совершили хищение путем растраты вверенного имущества - 10 тыс. кубометров лесопродукции "Кировлеса" на сумму свыше 16 млн рублей.

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