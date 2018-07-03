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Защита пострадавших от банды Цапка оспорила снятие ареста с имущества его вдовы

Происшествия
3 июля, 13:09 UTC+3 КРАСНОДАР КРАСНОДАР 3, июля. /ТАСС

Ранее вдова главаря ОПГ требовала снять арест с машины Porsche Panamera Turbo, особняка и $6 млн  на счету в банке

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КРАСНОДАР, 3 июля. /ТАСС/. Защита пострадавших от действий банды Цапка в Краснодарском крае обжаловала решение о снятии ареста с дома и автомобиля, принадлежащих вдове главаря ОПГ Анжеле-Марии Цапок, сообщил во вторник ТАСС адвокат Максим Кошелев.

Цапок требовала снять арест с машины Porsche Panamera Turbo, особняка и $6 млн  на счету в банке. Суд ранее согласился снять арест с дома и автомобиля, но отказал в удовлетворении требования о снятии денег со счета. Арест был наложен в 2010 году по просьбе следственных органов, которые занимались делом банды и считали, что все деньги и имущество являются общим капиталом преступного сообщества. Позднее предполагалось, что деньги и имущество будут использованы для выплаты компенсаций пострадавшим от действий банды.

"Отправили [документы для обжалования]. Просим суд апелляционной инстанции отменить решение от 1 июня и вынести по делу новое решение об отказе в удовлетворении иска о снятии ареста", - сказал Кошелев.

Как сообщалось ранее, из-за судебного разбирательства, в котором Цапок оспорила законность ареста, процесс по выплате компенсаций для потерпевших приостановлен, не выплачено примерно 150 млн рублей.

О деле Цапка

"Кущевская банда", главарем которой был Сергей Цапок, орудовала на Кубани в станице Кущевская с 1998-го до 2010 года, когда ее члены были задержаны за убийство 12 человек.

В 2013 году шестерых членов банды присяжные признали виновными в участии в преступной группе, 19 убийствах, покушениях на убийства, разбойных нападениях, изнасилованиях и незаконном хранении оружия. Они были приговорены к длительным срокам заключения, трое, в том числе Цапок, получили пожизненные сроки.

4 июля 2014 года в одиночной камере СИЗО покончил с собой один из осужденных - Игорь Черных. Через три дня стало известно о том, что в СИЗО Краснодара скончался Сергей Цапок. По предварительным данным, причиной смерти стал инсульт.

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