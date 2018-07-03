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Источник: два человека сгорели в машине после ДТП на юге Санкт-Петербурга

Происшествия
3 июля, 14:08 UTC+3 САНКТ-ПЕТЕРБУРГ САНКТ-ПЕТЕРБУРГ 3, июля. /ТАСС

Инцидент произошел на Пулковском шоссе

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САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 3 июля. /ТАСС/. Столкновение двух автомобилей произошло во вторник на Пулковском шоссе, ведущем к петербургскому аэропорту Пулково. В результате в одной из машин возник пожар и два человека, находившиеся в ней, сгорели заживо, сообщил ТАСС источник во властных структурах СЗФО.

"Произошло ДТП с участием двух автомобилей на Пулковском шоссе. Одна из машин загорелась, пассажир и водитель сгорели", - сказал собеседник агентства.

Женщина, находившаяся за рулем второй машины, госпитализирована, уточнил источник.

Пулковское шоссе находится на юге Санкт-Петербурга. По нему курсирует транспорт, доставляющий пассажиров в аэропорт Пулково, а также в конгрессно-выставочный центр "Экспофорум" и в один из пригородов Северной столицы Пушкин.

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