Источник: два человека сгорели в машине после ДТП на юге Санкт-Петербурга

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 3 июля. /ТАСС/. Столкновение двух автомобилей произошло во вторник на Пулковском шоссе, ведущем к петербургскому аэропорту Пулково. В результате в одной из машин возник пожар и два человека, находившиеся в ней, сгорели заживо, сообщил ТАСС источник во властных структурах СЗФО.

"Произошло ДТП с участием двух автомобилей на Пулковском шоссе. Одна из машин загорелась, пассажир и водитель сгорели", - сказал собеседник агентства.

Женщина, находившаяся за рулем второй машины, госпитализирована, уточнил источник.

Пулковское шоссе находится на юге Санкт-Петербурга. По нему курсирует транспорт, доставляющий пассажиров в аэропорт Пулково, а также в конгрессно-выставочный центр "Экспофорум" и в один из пригородов Северной столицы Пушкин.