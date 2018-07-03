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При пожаре в главном корпусе Ижевского оружейного завода упал шпиль

Происшествия
3 июля, 14:06 дата обновления: 3 июля, 14:43 UTC+3 ИЖЕВСК ИЖЕВСК 3, июля. /ТАСС

Само возгорание ликвидировано

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ИЖЕВСК, 3 июля. /ТАСС/. Шпиль упал в результате пожара в башне главного корпуса Ижевского оружейного завода, возгорание ликвидировано. Об этом сообщила ТАСС руководитель пресс-службы ГУ МЧС по Удмуртии Вероника Митрофанова.

"В 14:56 ликвидация пожара, площадь 10-15 квадратов, <…> шпиль упал", - сказала Митрофанова.

Она уточнила, что в тушении пожара были задействованы пять единиц техники.

Главный корпус Ижевского оружейного завода на набережной Ижевского пруда был построен в начале XIX века. Главный корпус завода и венчающая его многоярусная круглая 50-метровая башня с курантами являются символом города. Здание в стиле высокого классицизма не эксплуатируется.

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