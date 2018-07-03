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СМИ: в районе расположения армейского склада на юге Сирии произошла серия взрывов

Происшествия
3 июля, 15:39 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 3, июля. /ТАСС

О возможном материальном уроне или пострадавших не сообщается

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ТАСС, 3 июля. Серия мощных взрывов произошла во вторник в районе Эль-Махаджа в северных окрестностях города Дераа (110 км от Дамаска). Как передал телеканал Al Hadath, в этом районе находится склад боеприпасов сирийской армии, которая проводит сейчас антитеррористическую операцию в южной провинции.

Что стало причиной взрывов и какой нанесен материальный урон, не сообщается. Данных о пострадавших нет. Из района Эль-Махаджа в небо поднимаются густые облака черного дыма. Телеканал не исключает, что по складу мог быть нанесен удар израильских ВВС.

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