СМИ: в районе расположения армейского склада на юге Сирии произошла серия взрывов

ТАСС, 3 июля. Серия мощных взрывов произошла во вторник в районе Эль-Махаджа в северных окрестностях города Дераа (110 км от Дамаска). Как передал телеканал Al Hadath, в этом районе находится склад боеприпасов сирийской армии, которая проводит сейчас антитеррористическую операцию в южной провинции.

Что стало причиной взрывов и какой нанесен материальный урон, не сообщается. Данных о пострадавших нет. Из района Эль-Махаджа в небо поднимаются густые облака черного дыма. Телеканал не исключает, что по складу мог быть нанесен удар израильских ВВС.