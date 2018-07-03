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Экс-сотруднику "Синергии", сбившему в Москве беременную женщину, предъявили обвинение

Происшествия
3 июля, 15:47 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 3, июля. /ТАСС

Ранее суд арестовал Михаила Исаханова до 20 августа

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МОСКВА, 3 июля. /ТАСС/. Бывшему сотруднику университета "Синергия" Михаилу Исаханову, который сбил насмерть беременную женщину в Москве, предъявлено обвинение. Об этом ТАСС сообщил источник в правоохранительных органах.

"Исаханову предъявлено обвинение по статье "Нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека" (ч. 3 ст. 264) УК РФ", - сказал собеседник.

Ранее Головинский суд Москвы арестовал Исаханова до 20 августа.

ДТП произошло 18 июня на улице Верхняя Масловка. Водитель сбил на тротуаре двух женщин, одна из которых была на девятом месяце беременности. Она и ее ребенок погибли. Вторая женщина находится в тяжелом состоянии.

По факту ДТП было возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 264 УК РФ ("Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека", но позднее было переквалифицировано на часть 3 ст. 264 УК РФ ("Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств повлекшее по неосторожности смерть человека").

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