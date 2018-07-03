Три человека погибли в ДТП в Архангельской области

АРХАНГЕЛЬСК, 3 июля. /ТАСС/. Три человека погибли, пять пострадали при столкновении двух автомобилей на федеральной трассе М-8 во вторник в Шенкурском районе Архангельской области. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по региону.

"Столкнулись автомобили Dodge и Land Cruiser, всего в машинах находилось восемь человек, трое погибли на месте. Пострадали пять человек, из них двое детей: мальчик и девочка, оба четырех лет. Все госпитализированы в Шенкурскую районную больницу", - сказали ТАСС в пресс- службе.

На месте работают спасатели и сотрудники ГИБДД, обстоятельства аварии выясняются.