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Три человека погибли в ДТП в Архангельской области

Происшествия
3 июля, 18:02 UTC+3 АРХАНГЕЛЬСК АРХАНГЕЛЬСК 3, июля. /ТАСС

Еще пятеро получили травмы

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АРХАНГЕЛЬСК, 3 июля. /ТАСС/. Три человека погибли, пять пострадали при столкновении двух автомобилей на федеральной трассе М-8 во вторник в Шенкурском районе Архангельской области. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по региону.

"Столкнулись автомобили Dodge и Land Cruiser, всего в машинах находилось восемь человек, трое погибли на месте. Пострадали пять человек, из них двое детей: мальчик и девочка, оба четырех лет. Все госпитализированы в Шенкурскую районную больницу", - сказали ТАСС в пресс- службе.

На месте работают спасатели и сотрудники ГИБДД, обстоятельства аварии выясняются.

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