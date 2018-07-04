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Площадь лесных пожаров в Иркутской области выросла до 68 тыс. га

Происшествия
4 июля, 7:26 UTC+3 ИРКУТСК ИРКУТСК 4, июля. /ТАСС

Спасатели не тушат большинство из них из-за удаленности

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ИРКУТСК, 4 июля. /ТАСС/. Площадь лесных пожаров в Иркутской области, где установилась аномально высокая температура воздуха, превысила 68 тыс. га. Их основная часть - почти 58 тыс. га - приходится на зону космического мониторинга, где борьба с огнем не ведется, сообщили в среду в пресс-службе регионального правительства.

"В зоне космомониторинга действует 43 природных пожара, все они возникли из-за сухих гроз. Общая площадь этих пожаров составляет 53 657 га, покрытых лесом, и 4194 га нелесной территории: 38 пожаров в Катангском районе и по одному в Нижнеудинском, Тулунском, Усть-Удинском, Казачинско-Ленском и Бодайбинском районах", - говорится в сообщении.

Борьба с большинством их них не ведется по причине их удаленности. "Обслуживается два таких очага в Катангском районе: возле села Бур и села Токма для ликвидации угрозы населенным пунктам", - отметили в пресс-службе.

Как о зарегистрированных на утро среды сообщается о 40 пожарах на общей площади 10 996 га: девять возгораний действуют в Усть-Кутском районе, четыре в Усть-Удинском, по три - в Киренском, Нижнеилимском и Усть-Илимском, по два - в Жигаловском, Нижнеудинском и Братском районах. По одному возгоранию в Качугском, Тайшетском и Осинском районах.

За прошедшие сутки в Иркутской области было ликвидировано 28 лесных пожаров на общей площади 2161,7 га. В локализованное состояние перешли девять пожаров, распространение огня остановлено на площади 2769 га. На территории трех северных районов - Киренского, Жигаловского и Усть-Илимского - из-за пожаров действует режим ЧС.

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