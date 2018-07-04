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Четыре человека погибли и двое получили травмы в ДТП в Воронежской области

Происшествия
4 июля, 12:38 UTC+3 ВОРОНЕЖ ВОРОНЕЖ 4, июля. /ТАСС

Авария произошла утром в среду на трассе в Ольховатском районе

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ВОРОНЕЖ, 4 июля. /ТАСС/. Авария с участием двух легковых автомобилей в Воронежской области стала причиной гибели четырех человек, сообщили ТАСС в единой дежурной диспетчерской службе (ЕДДС) района.

"Погибли четверо, двое ранено. Известно, что в одном автомобиле была семья: погибли мужчина 1973 года рождения, его жена 1975 года рождения, а их сын 1996 года рождения направлен в Россошанскую райбольницу с переломами рук и ног. Данных о погибших и раненых в другом автомобиле пока нет", - сказал дежурный ЕДДС.

Он добавил, что столкновение двух легковых автомобилей "Жигули" произошло в 10:28 мск на трассе в Ольховатском районе Воронежской области. "На месте аварии работают полиция, следователи, пожарные, скорая помощь", - добавил он.

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