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В Москве сотрудники Росгвардии со стрельбой задержали пьяного водителя, лишенного прав

Происшествия
4 июля, 16:33 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 4, июля. /ТАСС

Мужчина ехал по встречной полосе движения на Алтуфьевском шоссе

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МОСКВА, 4 июля. /ТАСС/. Сотрудники Главного управления Росгвардии по Москве со стрельбой задержали пьяного водителя, который ехал по встречной полосе движения на Алтуфьевском шоссе. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе ведомства.

"Около 03:00 мск на Алтуфьевском шоссе сотрудники вневедомственной охраны ГУ Росгвардии по Москве заметили водителя автомобиля Ford Tourneo, который создавал аварийную ситуацию, двигаясь по встречной полосе с выключенными фарами", - сообщили в ведомстве.

Сотрудники Росгвардии заблокировали автомобиль и потребовали водителя выйти из машины. "Нетрезвый водитель проигнорировал требование и, едва не совершив наезд на сотрудника, попытался скрыться", - пояснили в Росгвардии.

После предупредительного выстрела в воздух сотрудник вневедомственной охраны один раз выстрелил по колесам автомобиля, остановив машину. "Мужчину задержали и передали сотрудникам полиции. Задержанный - 29-летний уроженец ближнего зарубежья, который ранее был лишен права управления транспортным средством за вождение в состоянии алкогольного опьянения", - отметили в главке.

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