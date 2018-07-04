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Васильев сообщил об обысках в кабинете уволенного первого вице-премьера Дагестана

Происшествия
4 июля, 16:47 UTC+3 МАХАЧКАЛА 4, июля. /ТАСС

Ранее обыски прошли в доме Рамазана Алиева

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МАХАЧКАЛА, 4 июля. /ТАСС/. Врио главы Дагестана Владимир Васильев сообщил на совещании в Махачкале об обысках в кабинете уволенного в среду первого заместителя председателя правительства Дагестана Рамазана Алиева. Об этом ТАСС рассказали в пресс-службе администрации главы и правительства Дагестана.

Ранее источник в правоохранительных органах республики сообщил ТАСС об обысках в доме теперь уже бывшего первого вице-премьера.

"Сегодня еще происходят обыски у него в кабинете. Поэтому все основания для увольнения у меня есть", - сказал на совещании Васильев, чьи слова приводят в пресс-службе.

По его словам, недавно был проведен Совет безопасности республики, на котором было заявлено о выделении 400 млн рублей на решение проблем с водоснабжением ряда районов республики.

"Я сегодня принял решение об увольнении первого заместителя председателя правительства, которому была поручена эта работа, который доложил мне и председателю правительства, что по итогам I квартала мы собрали 1 млрд 30 млн рублей [налогов]. <…> Но денег, как потом оказалось, не собрали, собрали только 300 с небольшим миллионов [рублей], которые мы все расписали и приняли в Народном собрании", - отметил Васильев.

Рамазан Алиев родился в 1956 году. Работал в органах следствия различных правоохранительных структур, в налоговых органах различных регионов Поволжья и Урала. В 2013 году был назначен начальником Контрольно-финансового управления президента Республики Дагестан, в сентябре того же дома назначен руководителем Администрации президента и правительства республики, в феврале 2016 года - первым заместителем председателя правительства Дагестана. В феврале 2018 года, после отставки правительства Дагестана, последовавшей за задержаниями председателя правительства республики и ряда вице-премьеров, был переназначен первым вице-премьером.

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