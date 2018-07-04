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Гендиректор строительной фирмы в Дагестане подозревается в неуплате налогов

Происшествия
4 июля, 17:24 UTC+3 МАХАЧКАЛА МАХАЧКАЛА 4, июля. /ТАСС

По информации следствия, руководитель строительной фирмы с 2014 по 2016 года предоставлял ложные сведения в налоговый орган и уклонился от уплаты более 7 млн рублей налогов

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МАХАЧКАЛА, 4 июля. /ТАСС/. Руководитель строительной организации в Дагестане подозревается в уклонении от уплаты более 7 млн рублей налогов, возбуждено уголовное дело. Об этом ТАСС сообщил представитель пресс-службы республиканского Следственного управления СК РФ.

"Возбуждено уголовное дело в отношении генерального директора ООО "Капиталстрой". Он подозревается в уклонении от уплаты налогов и сборов с организации в крупном размере (часть 1 статьи 199 УК РФ)", - сообщил сотрудник пресс- службы.

По информации следствия, руководитель строительной фирмы с 2014 по 2016 года предоставлял ложные сведения в налоговый орган и уклонился от уплаты более 7 млн рублей налогов.

"В ход следствия будут приняты меры по возмещению ущерба, причиненного бюджету", - отметил собеседник агентства.

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