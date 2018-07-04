Прокуратура возбудила дело по "танковой истории", произошедшей в апреле в Петербурге

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 4 июля. /ТАСС/. Возбуждено уголовное дело по апрельскому инциденту в Санкт-Петербурге, когда несколько участников патриотического праздника попали под гусеницы танка. Об этом ТАСС рассказал депутат Государственной думы Михаил Романов, получивший данные сведения в ответ на запрос в Генпрокуратуру.

Инцидент произошел в конце апреля 2018 года во время праздника в Приморском районе: несколько человек, ехавших на броне полноразмерной модели танка Т-60, попали под гусеницы. В результате двое детей и один взрослый получили травмы.

"И СМИ, и неравнодушные жители обращались в мой адрес с просьбой взять [данную историю] на особый контроль. Я делал запрос в Генеральную прокуратуру и получил ответ, в котором говорится, что было возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 238 УК РФ (выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности). Установили, кто виновный, и предъявили обвинение Павлу Бараненко, 1977 года рождения", - рассказал депутат ТАСС.

Также он уточнил, что в отношении Бараненко избрана мера пресечение в виде подписки о невыезде. Расследование дела находится на контроле у городской прокуратуры, добавил парламентарий.