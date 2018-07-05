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Один человек погиб в ДТП с тремя фурами и микроавтобусом в Смоленской области

Происшествия
5 июля, 3:54 дата обновления: 5 июля, 4:29 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 5, июля. /ТАСС

Устанавливаются обстоятельства аварии

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МОСКВА, 5 июля. /ТАСС/. Один человек, по предварительным данным, погиб в ДТП с тремя фурами и микроавтобусом в Смоленской области, сообщили ТАСС в единой дежурно-диспетчерской службе (ЕДДС) муниципалитета.

"ДТП произошло с тремя фурами и микроавтобусом. По предварительным данным, водитель микроавтобуса погиб, один пассажир фуры доставлен в Сафоноскую ЦРБ с переломом голени", - сказали в ЕДДС.

В службе добавили, что сейчас специалисты устанавливают причины произошедшего, а также личности пострадавших.

ДТП произошло на 297 км трассы М-1 в Сафоновском районе Смоленской области.

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