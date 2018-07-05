СМИ: в Нанте полиция задержала 11 человек после новой волны беспорядков

ПАРИЖ, 5 июля. /ТАСС/. Французские правоохранительные органы задержали в ночь на 5 июля одиннадцать зачинщиков уличных беспорядков, вновь вспыхнувших в городе Нант (запад страны) после того, как в ходе проверки документов полицейский застрелил там местного жителя. Об этом в четверг сообщил телеканал BFM со ссылкой на источник, близкий к этому делу.

Среди заключенных под стражу - четверо несовершеннолетних. Задержания главным образом были произведены в районе Брейль, где был застрелен местный житель. "Эти люди были арестованы в связи с обвинениями в совершении насилия, закидывании снарядами [сотрудников полиции] и попытке поджога", - пояснил источник.

Беспорядки с новой силой возобновились в Нанте в среду поздним вечером. Группа радикально настроенных людей устроила погромы, поджигала попадающиеся на пути машины, громила фасады зданий. По данным полиции, за ночь в городе были сожжены четыре десятка автомобилей.

Глава МВД Франции Жерар Колон осудил беспорядки и поручил восстановить безопасность на улицах Нанта. Премьер-министр страны Эдуар Филипп в четверг посетит город, где с мэром Жоанной Ролан обсудит сложившуюся ситуацию.

Инцидент в Нанте

Беспорядки начались в Нанте в ночь на среду после того, как после проверки документов у водителя автомобиля полицейский выстрелил в него из табельного оружия, нанеся смертельное ранение. Инцидент произошел вечером 3 июля. По версии полиции, 22-летний мужчина отказался предоставлять документы и попытался скрыться от полиции, после чего стражи порядка открыли огонь. По некоторым данным, водитель автомобиля находился в розыске.

Группа местных жителей, несогласных с официальной версией происшедшего, отреагировала на этот инцидент, соорудив баррикады и начав забрасывать стражей порядка бутылками с зажигательной смесью. В ответ полицейские применили слезоточивый газ.