Два человека госпитализированы после столкновения автомобиля и поезда под Липецком

ТАСС, 5 июля. Столкновение грузового состава и легкового автомобиля произошло на железнодорожном переезде в Задонском районе Липецкой области, в результате травмы получили два человека. Пострадавшие госпитализированы в Липецкую областную больницу, сообщили в четверг в пресс-службе Юго-Восточной железной дороги (ЮВЖД).

"На железнодорожном переезде с исправно действующей световой и звуковой сигнализацией станции "Дон" ЮВЖД произошло дорожно-транспортное происшествие с участием грузового поезда и автомобиля "ВАЗ 2107". Водитель легкового автомобиля выехал на пути перед грузовым поездом, грубо нарушив правила дорожного движения. В ДТП пострадали водитель автомобиля и его пассажир", - сообщили в пресс-службе ЮВЖД.

По данным управления МЧС по Липецкой области, ДТП произошло в среду около 23:00 мск на железнодорожном переезде станции "Дон" в Задонском районе. Из-за происшествия на 40 - 50 минут были задержаны три состава: один пассажирский №237 Анапа - Москва и два грузовых.