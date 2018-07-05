Адвокат матери ребенка-инвалида подал запрос о закрытии дела о сбыте наркотиков

МОСКВА, 5 июля. /ТАСС/. Ходатайство о прекращении уголовного дела против москвички Екатерины Конновой, одинокой матери ребенка с инвалидностью, которую полиция обвиняет в сбыте наркотических средств, было передано в четверг в канцелярию ОМВД Мещанский. Об этом ТАСС сообщил в четверг адвокат Юрий Манукян.

По данным московской полиции, 38-летняя Коннова незаконно продала пять тюбиков с жидкостью, которая, согласно проведенному исследованию, содержит психотропное вещество - диазепам. Препарат внесен в список III психотропных веществ, оборот которых в РФ ограничен, они выдаются строго по индивидуальным рецептам. Женщина находится под подпиской о невыезде.

"Подали [ходатайство о прекращении уголовного дела], с нами никто из руководства [полиции] не смог встретиться, потому мы подали его в канцелярию ОМВД Мещанский", - сказал Манукян.

Ранее портал "Милосердие" сообщал о том, что у Конновой двое детей. Лекарство предназначалось младшему шестилетнему сыну для купирования эпилептических приступов и судорог, которые могут происходить несколько раз в день. У мальчика тяжелые и множественные нарушения: врожденное отсутствие пищевода, ДЦП, проблемы со зрением и другие сопутствующие заболевания.

По мнению адвоката, дело должно быть прекращено за отсутствием состава преступления. Он отмечает, что Коннова, никак не пыталась скрыть свою личность, предлагая для покупки препарат в группе "Вконтакте", где обсуждаются проблемы людей с эпилепсией. Аккаунт зарегистрирован на ее личный мобильный телефон 4-5 лет назад.

"Логично было бы как-то немного скрыть свою личность попытаться, если ты осознаешь, что совершаешь уголовно наказуемое деяние. Не было предпринято ни одной попытки как- то себя скрыть", - убежден адвокат.

Запрещенный препарат

По его словам, рецепт на диазепам у Конновой был, однако она приобрела лекарство с рук, так как в России препарат выпускается только в инъекционной форме, а удобнее использовать его в виде клизм. По информации детского хосписа "Дом с маяком", в России диазепам в микроклизмах не зарегистрирован, большинство родителей детей с эпилепсией вынуждены покупать клизмы с диазепамом за границей или через перекупщиков на форумах".

"Да, у нее, действительно, есть рецепт, это лекарство ей прописано эти ампулы. Ей прописываются ампулы, поскольку в России больше ничего прописать не могут, у нас этот препарат изготавливается и продается в единственной форме - инъекционной. А она для удобства введения, поскольку эпилептический припадок, он, наверное, я полагаю, усложняет введение инъекции, и намного проще сделать ребенку клизмочку, чем вводить шприц, иголку", - пояснил адвокат.

Коннова воспользовалась частью препарата, а потом она попыталась перепродать остатки. Адвокат также отметил, что все переписки, которые вела Коннова о приобретении препарата и о продаже, хранятся не только непосредственно в ноутбуке, но и на серверах социальной сети.

"Мы ее [переписку] не удаляем, мы уже просили следователей приобщить: мы можем дать ноутбук, чтобы он снял копии, мы можем запросить информацию из Питера [где находится головной офис сети "Вконтакте"], где вся есть переписка: вот эти пять тюбиков были куплены за 5 тыс. руб., а проданы за 3050 - дешевле, чем были куплены", - добавил он.

Поддержка Конновой

Детский хоспис "Дом с маяком" также запустил петицию на change.org с обращением "закрыть уголовное дело против мамы неизлечимо больного ребенка и обеспечить в России возможность легального приобретения и применения лекарств против эпилепсии". По информации пресс-службы хосписа, семья является их подопечными уже несколько лет.

"Если Екатерину посадят, Арсений попадет в интернат для инвалидов, где с его диагнозами ему грозит очень быстрая смерть, а его старший брат окажется в детском доме. Неужели общественный вред от того, что мама неизлечимо больного ребенка без какого-либо злого умысла пыталась вернуть свои три копейки на еду, перепродав 5 микроклизм, сопоставимы с тем, что следователь хочет теперь сделать со всей их семьей?", - говорится в петиции.

Председатель комиссии Общественной палаты (ОП) РФ по поддержке семьи, материнства и детства Диана Гурцкая вместе с рядом руководителей благотворительных организаций подписала ходатайство на имя генерального прокурора РФ Юрия Чайки.