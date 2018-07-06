Ваш регион:
ЧМ-2018 по футболу
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 06.07:
$ 63.26
€ 73.96
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

СМИ: в Японии более 150 тыс. человек получили рекомендацию эвакуироваться из-за ливней

Происшествия
6 июля, 3:01 UTC+3 ТОКИО ТОКИО 6, июля. /ТАСС

По данным национального метеорологического управления страны, за минувшие сутки на остров Сикоку выпало до 400 мм осадков

Поделиться
Материал из 1 страницы

ТОКИО, 6 июля. /ТАСС/. По меньшей мере 150 тыс. человек на западе и юго-западе Японии получили в пятницу рекомендацию об эвакуации из-за проливных дождей, которые продолжаются уже несколько дней из-за влияния тайфуна "Прапирун". Об этом сообщил телеканал NHK.

Рекомендации касаются ряда районов на острове Сикоку, а также в префектурах Сидзуока и Фукуока на острове Хонсю. Там существует угроза выхода из берегов рек, а также схода грязевых потоков и оползней с гор.

Сильные дожди привели к отмене движения скоростных экспрессов "Синкансэн" на линиях между городами Осака и Окаяма, а также между Хиросимой и Фукуокой на западе страны. Также сообщается, что в префектуре Киото одна женщина пропала без вести, а ее машина была найдена в реке.

По данным национального метеорологического управления Японии, за минувшие сутки на Сикоку выпало до 400 мм осадков. В других регионах на западе страны этот показатель составил от 300 до 150 мм.

Тайфун "Прапирун" в минувшую среду прекратил свое существование над Японским морем и превратился в область низкого давления. В этом году он стал седьмым по счету тайфуном, образовавшимся в Тихом океане. Из-за тропического шторма в Японии один человек погиб, около 20 пострадали.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Страны
Япония
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
События 2018
Чего ждать в июле
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
СМИ: в Японии казнили основателя секты "Аум Синрикё"
2
Трамп заявил, что "был готов всю свою жизнь" к встрече с Путиным
3
Россия призывает спортивные организации отказать США в праве проводить соревнования
4
Источник: указ о присвоении Кириенко звания Героя РФ был подписан в первых числах марта
5
Алексей Серебряков: я не даю интервью, не чувствую себя в этом уверенным
6
В Госдуме раскрыли характеристики российского истребителя поколения 6++
7
Путин подписал закон об изменении параметров бюджета Пенсионного фонда на 2018 год
Темы дня
Новости партнеров
Реклама
источников много
ГЛАВНЫЙ ОДИН
Читайте ТАСС в Яндекс.Новости