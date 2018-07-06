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СМИ: дайверы проверят затонувшую возле Пхукета лодку в поисках пропавших туристов КНР

Происшествия
6 июля, 7:03 UTC+3 БАНГКОК БАНГКОК 6, июля. /ТАСС

Люди могли "застрять внутри лодки", на глубине 40 м, сообщил губернатор провинции Пхукет Норрапхат Плотхонг

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БАНГКОК, 6 июля. /ТАСС/. Команда аквалангистов проверит затонувшую возле таиландского курортного острова Пхукет лодку Phoenix во время возобновленной операции по поиску десятков пропавших туристов из Китая. Как сообщила в пятницу газета The Nation, тело одного из пассажиров, предположительно из КНР, в спасательном жилете было обнаружено и доставлено на берег.

К поискам пропавших присоединились вертолеты, полицейские и рыболовные суда. "На основании данных, полученных во время поисков с воздуха, мы направим водолазов, чтобы они проверили лодку внутри, - отметил губернатор провинции Пхукет Норрапхат Плотхонг. - Полицейские сообщили, что большинство людей были в спасательных жилетах, когда лодка потерпела крушение". Он добавил, что люди могли "застрять внутри лодки", которая находится на глубине 40 м.

Ранее стало известно, что спасен был 51 пассажир, 11 получили различные травмы, из них двое находятся в тяжелом состоянии. На борту одной из потерпевших накануне крушения лодок, по разным данным, находилось более 100 человек. Согласно предварительной версии, Phoenix был среди лодок, которые, вероятно, проигнорировали предупреждение об ухудшающейся погоде.

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