Зять президента Грузии получил огнестрельное ранение в Тбилиси

ТБИЛИСИ, 6 июля. /ТАСС/. Зять президента Грузии Миндиа Гогочури госпитализирован в Тбилиси после полученных огнестрельных ранений. По данным МВД Грузии, муж падчерицы президента Грузии Георгия Маргвелашвили был ранен в ногу.

Гогочури доставили в Республиканскую больницу, где его прооперировали. В приемной больницы корреспонденту ТАСС сообщили, что его состояние - стабильное.

"После экстренной операции он помещен в отделение реанимации. Пациент контактен, состояние стабильное, его жизни опасность не угрожает", - сказал врач.

Ранее телеканал "Рустави-2" сообщил, что инцидент произошел на улице Баланчивадзе в центре грузинской столицы. На данный момент место ЧП оцеплено, там работают правоохранители и криминалисты.

Начато расследование по статье "умышленное причинение тяжкого вреда здоровью", которая предусматривает лишение свободы сроком от 3 до 6 лет.

В январе 2017 года Гогочури также был ранен - с огнестрельными ранениями в ногу он и тогда был доставлен в Республиканскую больницу.