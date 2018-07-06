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Трое украинских военнослужащих погибли, еще девять ранены в ходе учений

Происшествия
6 июля, 10:29 дата обновления: 6 июля, 10:55 UTC+3 КИЕВ КИЕВ 6, июля. /ТАСС

По предварительным данным, во время проведения стрельб взорвался миномет

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Материал из 1 страницы
© EPA/MAXIM SHIPENKOV

КИЕВ, 6 июля. /ТАСС/. Трое украинских военных погибли, еще девять получили ранения в результате разрыва миномета во время учений на Ровенском общевойсковом полигоне.

Об это в пятницу сообщили в пресс-службе Минобороны Украины.

"Во время бригадных тактических учений с боевой стрельбой на Ровенском общевойсковом полигоне произошло ЧП. По предварительным данным, в результате разрыва миномета трое военнослужащих погибли из-за полученных травм, несовместимых с жизнью, еще девять получили ранения различной степени тяжести", - сказано в сообщении.

Решением командующего Сухопутных войск Вооруженных сил Украины учения приостановлены. 

По факту инцидента прокуратура Ровенского гарнизона возбудила уголовное дело по статье "Превышение военным должностным лицом власти или служебных полномочий, повлекших тяжкие последствия ". Согласно украинскому законодательству, наказание предусматривает лишение свободы сроком от пяти до десяти лет.

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