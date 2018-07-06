Находящийся в розыске в ОАЭ британский болельщик задержан в Москве

МОСКВА, 6 июля. /ТАСС/. Суд в Москве решит вопрос об аресте гражданина Великобритании Тревера Мартина Хорси, задержанного на стадионе "Спартак" во время матча чемпионата мира по футболу для решения вопроса о последующей экстрадиции по запросу Объединенных Арабских Эмиратов. Об этом ТАСС сообщил его адвокат Магомед Эсендиров.

"Он был задержан на стадионе во время матча с Англией, является гражданином Великобритании. Полиция Эмиратов вменяет ему 401 статью, она подразумевает, что он расплатился недействительным чеком, зная об этом. Наши правоохранительные органы квалифицируют это как часть 4 статьи 159 УК РФ ("Мошенничество")" - сказал адвокат. Хорси находится в розыске в ОАЭ.

Вопрос об аресте Хорси будет рассмотрен в ближайшее время в Тушинском суде Москвы.

Как рассказал его адвокат, Хорси - 63 года, он болен диабетом и раком легких. "После матча он должен был вернуться в Великобританию для дальнейшего прохождения химиотерапии", - отметил Эсендиров.

Вменяемое Хорси в ОЭА преступление было совершено в 2011 году. Эсендиров пояснил, что, по словам его подзащитного, вопрос был решен с правоохранительными органами ОАЭ, после инцидента там он посещал другие страны и буквально три месяца назад во время зарубежной поездки все было нормально.