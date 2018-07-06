СМИ: на борту потерпевшего крушение у берегов Пхукета судна находился гражданин РФ

БАНГКОК, 6 июля. /ТАСС/. По меньшей мере один россиянин в возрасте 30 лет находился среди туристов на судне, которое потерпело крушение у берегов таиландского острова Пхукет. Как сообщила в пятницу в своем Twitter газета Bangkok Post, его судьба остается неизвестной.

Ранее сообщалось, что 40 человек погибли в результате крушения судна "Феникс". Еще 16 китайских туристов продолжают числиться пропавшими без вести. Отмечается, что спасены были 49 туристов. По данным газеты The Nation, на борту "Феникса" находились 105 человек - 93 пассажира и 12 членов экипажа и гиды.

Ранее два туристических судна, на борту которых находились более 100 человек, попали в шторм и перевернулись у берегов Пхукета.