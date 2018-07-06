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СМИ: полицейские в костюмах химзащиты исследуют дом в Эймсбери

Происшествия
6 июля, 18:43 UTC+3 ЛОНДОН ЛОНДОН 6, июля. /ТАСС

В операции также задействованы беспилотники

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ЛОНДОН, 6 июля. /ТАСС/. Сотрудники полиции Соединенного Королевства в костюмах химической защиты исследуют дом в  городе Эймсбери, в котором были обнаружены британские граждане, подвергшиеся воздействию нервно-паралитического вещества. Об этом в пятницу сообщила газета The Sun.

Основное внимание следствия сконцентрировано на жилище 45-летнего Чарльза Роули в Эймсбери, где он и его подруга 44-летняя Дон Стерджес были обнаружены без сознания. Полицейские также проводят обыск в общежитии для бездомных в Солсбери, где проживала Стерджес. В операции по поиску емкости с токсичным веществом, которая, как полагается, оказалась в руках пострадавших, задействованы также бесплотные летательные аппараты.

Роули и Стерджес были обнаружены 30 июня в бессознательном состоянии в Эймсбери. Их доставили в больницу в критическом состоянии, а позднее возглавляющий расследование Скотленд-Ярд выступил с утверждением, что они подверглись воздействию "Новичка", того же нервно-паралитического вещества, которым в марте, предположительно, были отравлены экс-полковник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия. Тогда Лондон возложил ответственность за произошедшее на Москву.

Россия неоднократно категорически отвергала заявления о своей причастности к инциденту в Солсбери.

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