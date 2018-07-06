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Предварительной причиной аварии на Кубани стал выезд одной из машин на встречную полосу

Происшествия
6 июля, 19:33 дата обновления: 6 июля, 19:53 UTC+3 КРАСНОДАР КРАСНОДАР 6, июля. /ТАСС

По данным местных властей, один из автомобилей был с номерами Ставропольского края, другой - Адыгеи

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КРАСНОДАР, 6 июля. /ТАСС/. Причиной столкновении двух легковых автомобилей в Краснодарском крае, приведшего к гибели девяти человек, стал выезд одной из машин на полосу встречного движения на затяжном повороте, сообщил ТАСС глава Рязанского сельского поселения Николай Чернов в пятницу.

Ранее сообщалось, что авария произошла в Белореченском районе, вблизи населенного пункта Гливенко, которое входит в состав Рязанского сельского поселения. Погибли девять человек, включая ребенка.

"Две машины полные были, по пять человек. Девять трупов, - сказал Чернов. - Одна машина ехала по встречной полосе в затяжном повороте, столкновение было сильное, люди погибли сразу". Выжить, по словам чиновника, удалось только одной из пассажирок. "Одна девушка молодая, лет 19-ти, в реанимации в центральной районной больнице", - добавил он

По его словам, одна из машин была из Ставропольского края, вторая - из Адыгеи.

Как уточнили в пресс-службе МВД по региону, инцидент произошел на 22-м километре автодороги Мирный - Бжедуховская - Беляевский.

"Водитель автомобиля "ВАЗ-21015" не справился с управлением и допустил столкновение с автомобилем "Лада Приора Универсал". В результате ДТП погибли девять человек, в том числе несовершеннолетний ребенок. Еще одна девушка с травмами доставлена в медицинское учреждение", - отметили в полиции.

Сейчас на месте работают сотрудники ДПС и следственно-оперативная группа. Устанавливаются причины и обстоятельства случившегося. Наряд ДПС регулирует движение автотранспорта.

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