Тренер футбольной команды направил письмо родителям застрявших в таиландской пещере детей

ТАСС, 7 июля. Тренер футбольной команды, которого вместе с 12 школьниками обнаружили в частично затопленной пещере Кхао Луанг на севере Таиланда, передал дайверам письмо, адресованное родителям его подопечных. Об этом в субботу сообщило Agence France-Presse.

"Спасибо за вашу моральную поддержку, я прошу прощения у всех родителей", - приводит агентство сообщение тренера, опубликованное местной службой спасения.

Сотрудники национального парка 23 июня обнаружили возле входа в пещеру мотоцикл и велосипеды, а также спортивный инвентарь. Они связались с местным футбольным клубом, где им подтвердили, что найденные вещи принадлежат 12 школьникам в возрасте от 11 до 16 лет и 25-летнему тренеру. Пещера, в которой те оказались, простирается почти на 10 км, имеет несколько входов и выходов, а также большие залы, где могли укрыться от прибывавшей воды пропавшие. Таиландские власти организовали операцию по спасению застрявших в пещере людей.