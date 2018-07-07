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Тренер футбольной команды направил письмо родителям застрявших в таиландской пещере детей

Происшествия
7 июля, 6:42 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 7, июля. /ТАСС

Тренер поблагодарил за поддержку и извинился перед семьями своих подопечных

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ТАСС, 7 июля. Тренер футбольной команды, которого вместе с 12 школьниками обнаружили в частично затопленной пещере Кхао Луанг на севере Таиланда, передал дайверам письмо, адресованное родителям его подопечных. Об этом в субботу сообщило Agence France-Presse.

"Спасибо за вашу моральную поддержку, я прошу прощения у всех родителей", - приводит агентство сообщение тренера, опубликованное местной службой спасения.

Сотрудники национального парка 23 июня обнаружили возле входа в пещеру мотоцикл и велосипеды, а также спортивный инвентарь. Они связались с местным футбольным клубом, где им подтвердили, что найденные вещи принадлежат 12 школьникам в возрасте от 11 до 16 лет и 25-летнему тренеру. Пещера, в которой те оказались, простирается почти на 10 км, имеет несколько входов и выходов, а также большие залы, где могли укрыться от прибывавшей воды пропавшие. Таиландские власти организовали операцию по спасению застрявших в пещере людей.

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Операция по спасению детей из пещеры в Таиланде
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