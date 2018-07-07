Выжившую в крупном ДТП на Кубани девушку отправили в Краснодар для лечения

КРАСНОДАР, 7 июля. /ТАСС/. Единственная выжившая из 10 человек, попавших в ДТП в Белореченском районе Краснодарского края, девушка направлена в региональный центр для лечения, сообщил в субботу ТАСС источник в медицинских кругах.

"В районной больнице девушку стабилизировали, санавиацией отправили в Краснодар для дальнейшего лечения", - сказал собеседник агентства. Он уточнил, что на момент транспортировки состояние пострадавшей было тяжелым, в районной больнице она находилась в отделении реанимации.

Ранее сообщалось, что в пятницу на 22-м км трассы Мирный - Бжедуховская - Беляевский водитель автомобиля ВАЗ-21015 не справился с управлением и столкнулся с LADA Priora. В результате ДТП погибли девять человек, в том числе подросток. 19-летняя девушка с травмами была госпитализирована.