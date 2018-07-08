В ДТП с тремя автомобилями в Ульяновской области погибли два человека

УЛЬЯНОВСК, 8 июля. /ТАСС/. Два человека погибли и четверо госпитализированы после аварии с фурой и двумя легковыми автомобилями в Ульяновской области. Об этом сообщили в воскресенье ТАСС в сурской районной больнице.

"В больницу доставлены четыре человека после аварии в Сурском районе, еще два человека погибли на месте. Других пострадавших в этом ДТП нет", - сказали в медучреждении.

Ранее источник в экстренных службах сообщал о двух погибших и шести пострадавших.

По информации и. о. главного врача больницы Ольги Бекейкиной, госпитализированные находятся в тяжелом состоянии. "К сожалению, других подробностей я сообщить не могу", - добавила она.

По данным ГУ МЧС по Ульяновской области, авария произошла в воскресенье в 04:30 местного времени на 103-м км трассы Р-178 возле села Гулюшево в Сурском районе. Столкнулись автомобили "ВАЗ 21099", KIA Sportaje и фура Volvo.