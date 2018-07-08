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Отстраненного главу минздрава Ульяновской области перевели из реанимации в общее отделение

Происшествия
8 июля, 9:27 UTC+3 УЛЬЯНОВСК УЛЬЯНОВСК 8, июля. /ТАСС

Следователи намерены в ближайшее время предъявить Рашиду Абдуллову обвинение по уголовному делу о хищении 10,5 млн рублей при закупках медицинского кислорода

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УЛЬЯНОВСК, 8 июля. /ТАСС/. Министр здравоохранения, семьи и социального благополучия Ульяновской области Рашид Абдуллов, который был госпитализирован после того, как у него дома и на рабочем месте прошли обыски, переведен из реанимации в общее отделение. Об этом сообщили в воскресенье ТАСС в пресс-службе Минздрава региона.

"Абдуллов сейчас находится в больнице. На данный момент он переведен из реанимации в отделение", - сказали в пресс- службе.

СК намерен в ближайшее время предъявить Абдуллову обвинение по уголовному делу о хищении 10,5 млн рублей при закупках медицинского кислорода. В связи с проведением следственных действий Абдуллов был отстранен от должности министра, региональное отделение "Единой России" также приостановило его членство в партии.

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