Отстраненного главу минздрава Ульяновской области перевели из реанимации в общее отделение

УЛЬЯНОВСК, 8 июля. /ТАСС/. Министр здравоохранения, семьи и социального благополучия Ульяновской области Рашид Абдуллов, который был госпитализирован после того, как у него дома и на рабочем месте прошли обыски, переведен из реанимации в общее отделение. Об этом сообщили в воскресенье ТАСС в пресс-службе Минздрава региона.

"Абдуллов сейчас находится в больнице. На данный момент он переведен из реанимации в отделение", - сказали в пресс- службе.

СК намерен в ближайшее время предъявить Абдуллову обвинение по уголовному делу о хищении 10,5 млн рублей при закупках медицинского кислорода. В связи с проведением следственных действий Абдуллов был отстранен от должности министра, региональное отделение "Единой России" также приостановило его членство в партии.